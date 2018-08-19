В Тольятти мужчина украл велосипед из подъезда и сдал в ломбард

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В полицию Тольятти обратилась местная жительница 1976 года рождения. Женщина сообщила о пропаже принадлежащего ей велосипеда из подъезда жилого дома, расположенного на улице Голосова в Тольятти. Причиненный материальный ущерб превысил 12 тысяч рублей.Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении хищения. Им оказался местный житель 1990 года рождения. Как установили оперативники, подозреваемый сдал велосипед в один из ломбардов, расположенных в Автозаводском районе, а вырученные деньги потратил на приобретение алкогольной продукции.О краже возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает облМВД.