В Тольятти мужчина убил сожительницу и накрыл одеялом

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В полицию Тольятти поступило сообщение от граждан о том, что из соседней квартиры дома на улицы 50 лет Октября распространяется неприятный запах.Полицейские вскрыли квартиру и обнаружили внутри труп хозяйки жилплощади 1969 года рождения, накрытый одеялом. Согласно результатам судебно-медицинского исследования, смерть женщины наступила от нанесенной травмы шеи.В результате оперативных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника, причинившего смертельную травму. Им оказался сожитель погибшей - мужчина 1977 года рождения, который вскоре был задержан.Со слов подозреваемого, в день совершения преступления он с сожительницей распивал спиртное. В ходе застолья между парой произошла ссора. По предварительным данным, мужчина начал избивать женщину. Один из ударов и оказался смертельным.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.