В Тольятти мужчина схватился за нож и угрожал убить соседа

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Экипаж вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти, получил сообщение об инциденте в одном из домов на улице Свердлова. Стражи правопорядка незамедлительно выехали по указанному адресу.На месте происшествия к патрульным за помощью обратился местный житель 1983 года рождения. Он пояснил, что сосед, живущий в квартире этажом выше, сильно шумел. Потерпевшй поднялся к нему, чтобы попросить вести себя тише. Открывший дверь 47-летний местный житель в ответ на просьбу выхватил нож и начал угрожать убийством.Сотрудники вневедомственной охраны задержали возмутителя спокойствия и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. С места происшествия был изъят нож. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.