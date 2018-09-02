В Тольятти мужчина из ревности ударил оппонента ножом в живот
2 сентября 2018 12:09
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В полицию Тольятти поступило сообщение от сотрудников медицинского учреждения о том, что к ним доставлен мужчина 1975 года рождения с ножевым ранением брюшной полости.
Из собранных материалов следует, что потерпевший распивал спиртные напитки в гостях у своего друга. По предварительным данным, чуть позже он решил сходить в другую комнату в гости к соседу, который проживал со своей гражданской женой. Между мужчинами началась драка на почве ревности и подозреваемый, схватив нож со стола, нанес оппоненту удар в область брюшной полости. После произошедшего злоумышленник выбежал на улицу во двор. В это время рядом находились сотрудники патрульно-постовой службы, которые обратили внимание на испуганного мужчину со следами крови на руках, задержали его и доставили в отдел полиции.
По информации оперативников, задержанный – 31-летний житель Тольятти, ранее привлекался к уголовной ответственности за насильственные действия сексуального характера. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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