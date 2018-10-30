В Тольятти мошенница обманом похитила телефон у знакомого

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Потерпевший 1986 года рождения выпивал во дворе дома на улице Автостроителей в Тольятти со своей знакомой. В какой-то момент он одолжил девушке свой сотовый телефон для выхода в Интернет. Затем, по предварительным данным, знакомая предложила мужчине поставить телефон на зарядку и ушла с ним. Какое-то время хозяин мобильного устройства ждал возвращения девушки, но она так и не пришла. Отчаявшись получить свое имущество обратно, мужчина обратился за помощью в полицию.Сотрудники уголовного розыска в ходе отработки информации, полученной из опроса заявителя, установили личность предполагаемой злоумышленницы - ей оказалась жительница Тольятти 1998 года рождения, ранее судимая за угрозу убийством. Выяснилось, что телефон девушка сдала в ломбард за 5 тысяч рублей, а деньги потратила на личные нужды. О мошенничестве возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.Фото pixabay.com