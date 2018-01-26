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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Тольятти молодой человек отобрал ноутбук у женщины, к которой пришел в гости

26 января 2018 12:23
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В Тольятти молодой человек отобрал ноутбук у женщины, к которой пришел в гости Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже.

Подозреваемого в грабеже задержал находившийся на маршруте патрулирования в Комсомольском районе Тольятти экипаж вневедомственной охраны. Проезжая возле ломбарда на улице Матросова стражи правопорядка обратили внимание на молодого человека, который при виде патрульного автомобиля резко поменял направление движения и попытался скрыться за домом. Сотрудники Росгвардии остановили пешехода, чтобы выяснить причину такого поведения.

В это же время к патрульному автомобилю подошла местная жительница 1980 года рождения. Она сообщила, что некоторое время назад задержанный молодой человек находился у нее в гостях. Вернувшись после недолгого отсутствия, она увидела, как гость выходит из квартиры, держа под мышкой ее ноутбук. На требование вернуть имущество он не отреагировал и выбежал из подъезда.

Сотрудники Росгвардии передали 24-летнего тольяттинца вызванной на место происшествия следственно-оперативной группе. Нанесенный ущерб потерпевшая оценила в 10 000 рублей. В полиции возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает пресс-служба регуправления Росгвардии.


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