В Тольятти молодой человек крушил столы в церковной лавке, переворачивал скамейки, выбил двери

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Сегодня около 8 часов утра в дежурную часть УМВД Росси по г.Тольятти поступило сообщение о том, что неизвестный злоумышленник, выломав дверь в одном из храмов Автозаводского района, устроил внутри погром.Оперативный дежурный направил на место происшествия ближайший экипаж патрульно-постовой службы полиции. Прибывшие на место сотрудники органов внутренних дел обнаружили в храме молодого человека, который вел себя неадекватно: крушил столы в церковной лавке, переворачивал скамейки, выбил двери. Сотрудники полиции задержали мужчину, им оказался не работающий ранее не судимый житель Автограда 1994 года рождения. Подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, причины его поступка выясняются. Собран материал проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области