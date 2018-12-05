В Тольятти ищут подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью

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По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), совершенных 30 ноября и 1 декабря 2018 года на территории Автозаводского района города Тольятти разыскивается молодой человек 18.11.1996 года рождения.Приметы: мужчина, славянской внешности, на вид около 20 лет, рост 182 см., худощавого телосложения, волосы средней длины темного цвета, носит челку на правую сторону.Был одет: куртка тканевая коричневая цвета без капюшона, черные ботинки на шнурках, джинсы синие на резинке на щиколотке, шапку вязанную черного цвета.С собой может иметь сумку спортивную синего цвета, куртку синего цвета с капюшоном, трико черного цвета. Данный гражданин может передвигаться на попутном транспорте.Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам (8482) 93-46-27, (8482) 93-46-02, 93-45-45 или по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), или в ближайший отдел полиции? сообщает облМВД.