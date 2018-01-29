В Тольятти грабитель в подъезде схватил жертву за шею, но упал с лестницы

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Инцидент произошел в подъезде дома, расположенного по Рябиновому бульвару. Неизвестный мужчина пытался отобрать деньги и мобильный телефон у 24-летнего местного жителя.Как установили полицейские, в подъезд за потерпевшим зашел злоумышленник и, схватив его за шею, начал требовать ценности. Однако, следуя по ступеньками за жертвой, нападавший оступился на лестнице и упал, а молодому человеку удалось вырваться и зайти домой.Правоохранители выяснили приметы подозреваемого, опросили жильцов и установили, что к преступлению может быть причастен житель этого же дома, ранее судимый. Полицейские установили местонахождение предполагаемого грабителя и задержали его. Потерпевший опознал своего обидчика. В ходе опроса подозреваемый - мужчина 1989 года рождения признался в содеянном и пояснил: «Очень нужны были деньги».Возбуждено уголовное дело о попытке грабежа, сообщает облМВД.