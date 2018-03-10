В Тольятти грабитель пытался вынести из магазина колготки Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

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Одной из обязанностей сотрудников патрульно-постовой службы является осуществление административного надзора за лицами, условно-досрочно освободившимися из мест лишения свободы или наказание которым избрано в виде условного осуждения. Рейды по местам жительства подконтрольного контингента проводятся на регулярной основе. Многих из своих «подопечных» сотрудники полиции помнят, что называется, «в лицо». Вот и сержант полиции Домашев Эдуард, получив ориентировку, составленную коллегами на основании просмотра видеозаписи на месте происшествия в магазине на бульваре Луначарского, с изображением подозреваемого в совершении грабежа, практически сразу узнал ранее судимого мужчину, которого проверял по месту жительства. В составе пешего патруля он выдвинулся к одному из общежитий на ул. Дзержинского, где на лестничной площадке 7 этажа задержал подозреваемого 1994 года рождения. Злоумышленник не стал отрицать своей причастности к грабежу и был доставлен в ближайший отдел полиции для разбирательства.В ходе оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники полиции опросили женщину, которая сообщила, что неизвестный ей мужчина в торговом зале супермаркета взял со стеллажа две упаковки колготок, после чего, оттолкнув продавщицу, убежал из магазина. Нанесенный ущерб составил более 500 рублей.Возбуждено уголовное дело о грабеже. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, сообщает облМВД.