В Тольятти грабитель пытался вынести из магазина колготки Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
10 марта 2018 10:44
243
Одной из обязанностей сотрудников патрульно-постовой службы является осуществление административного надзора за лицами, условно-досрочно освободившимися из мест лишения свободы или наказание которым избрано в виде условного осуждения. Рейды по местам жительства подконтрольного контингента проводятся на регулярной основе. Многих из своих «подопечных» сотрудники полиции помнят, что называется, «в лицо». Вот и сержант полиции Домашев Эдуард, получив ориентировку, составленную коллегами на основании просмотра видеозаписи на месте происшествия в магазине на бульваре Луначарского, с изображением подозреваемого в совершении грабежа, практически сразу узнал ранее судимого мужчину, которого проверял по месту жительства. В составе пешего патруля он выдвинулся к одному из общежитий на ул. Дзержинского, где на лестничной площадке 7 этажа задержал подозреваемого 1994 года рождения. Злоумышленник не стал отрицать своей причастности к грабежу и был доставлен в ближайший отдел полиции для разбирательства.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники полиции опросили женщину, которая сообщила, что неизвестный ей мужчина в торговом зале супермаркета взял со стеллажа две упаковки колготок, после чего, оттолкнув продавщицу, убежал из магазина. Нанесенный ущерб составил более 500 рублей.
Возбуждено уголовное дело о грабеже. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
7 марта 2018 19:23
Он в ходе ссоры нанес своему знакомому множественные удары металлической треногой для очистки обуви от грязи. От полученных травм мужчина скончался на месте.... Закон
289
6 марта 2018 21:21
От деятельности «Пирамиды» пострадало более тысячи человек, большинство из которых пенсионеры, а общий ущерб составил около 200 млн. рублей. Закон
638
5 марта 2018 23:06
Сотовым операторам пригрозили изъять доходы, полученные в результате взимания повышенной платы с клиентов, путешествующих по России. Закон
418
5 марта 2018 19:41
Ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Закон
380
5 марта 2018 13:12
Продажа пива осуществлялась в нестационарном торговом объекте без зала обслуживания посетителей. Закон
276
2 марта 2018 21:04
Часть запрещенного вещества мужчина реализовал знакомому, часть употребил сам, а остальное продолжил хранить при себе. Закон
456
2 марта 2018 19:39
Такой механизм влияния на фармацевтический бизнес раньше в России не применялся. Закон
438
Происшествия
10 марта 2018 11:58
После пожара мальчик-подросток остался вообще «без угла». Происшествия
208
10 марта 2018 11:30
Очень часто, из-за беспечности, неосторожного обращения с огнем владельцы дачных участков лишаются надворных построек или дачного домика. Происшествия
171
10 марта 2018 11:12
Здание является нежилым. Происшествия
222
Криминал
10 марта 2018 10:44
Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Криминал
242
9 марта 2018 12:35
Инцидент произошел в декабре на улице Стара-Загора. Криминал
476
9 марта 2018 11:58
Во время застолья она приревновала хозяйку квартиры к своему знакомому. Криминал
547
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
655
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
597
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1216
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
784
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
860
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2216
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1470
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
777
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3934
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2270
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2712
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2615
Мероприятия
В Самаре на стадионе "Локомотив" прошел товарищеский матч ветеранов "Крыльев" и сборной команды облправительства