В Тольятти две женщины предстанут перед судом за посредничество во взяточничестве

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По версии следствия, 26 декабря 2017 года обвиняемая – женщина 1985 года рождения, находясь около здания одной из школ, расположенной по улице 50 лет Октября в городе Тольятти Самарской области, получила денежные средства в размере 200 тысяч рублей от гражданина с целью передачи их своей знакомой, 1971 года рождения, которая, в свою очередь, обещала предать вятку судебному приставу-исполнителю Центрального района города Тольятти в качестве взятки, за прекращение исполнительных производств, возбужденных в отношении отца указанного мужчины.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Центрального района города Тольятти для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото pixabay.com