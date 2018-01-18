В Тольятти чиновник в виде взятки получил бурение участка

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Как следует из собранных сотрудниками органов внутренних дел материалов, в Тольятти бывший заместитель руководителя одного из департаментов получил от директора фирмы незаконное вознаграждение в виде услуги по выполнению работ по бурению на участке, расположенном в Ставропольском районе. Полицейские установили, что услуга стоимостью 80 тысяч рублей предназначалась за совершение незаконных действий по подписанию актов о приемке и справок о стоимости выполненных работ и затрат без фактического выполнения работ.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.