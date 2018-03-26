В Тольятти будут судить наркоторговца
26 марта 2018 11:46
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Подозреваемого в незаконном приобретении, хранении и употреблении наркотических средств задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции №22 Управления МВД России по г.Тольятти. При обыске в съемной квартире у мужчины полицейские изъяли два свертка с порошком массой более 200 граммов, весы и пакеты с защелками. Согласно результатам проведенной в дальнейшем экспертизы, изъятый порошок оказался производным наркотического средства N-метилэфедрона.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело.
Допрошенный в качестве обвиняемого, мужчина сообщил следственным органам, что является наркозависимым и с 2016 года состоит на учете в наркодиспансере. Наркотические средства для личного потребления приобретал через сеть Интернет. В июне того же года он узнал, что можно купить также крупную партию наркотиков через интернет и, расфасовав на более мелкие партии, выгодно продать. По данным сотрудников полиции, подозреваемый не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В настоящее время уголовное дело передано суд. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы, сообщает облМВД.
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