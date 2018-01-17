Я нашел ошибку
Главные новости: 
Жителя Новокуйбышевска обвинили в даче взятки должностному лицу Сумма вознаграждения составила 15 тысяч рублей.
Жителя Новокуйбышевска обвинили в даче взятки должностному лицу
Суд арестовал подростков-участников поножовщины в пермской школе Пока они останутся в больнице.
Суд арестовал подростков-участников поножовщины в пермской школе
В Сергиевском районе пожилой мужчина пострадал в ДТП с КАМАЗом Он был госпитализирован с травмами головы.
В Сергиевском районе пожилой мужчина пострадал в ДТП с КАМАЗом
АСИ принимает заявки на конкурс лучших практик наставничества Заявки можно подавать до 1 февраля.
АСИ принимает заявки на конкурс лучших практик наставничества
Штраф за отсутствие ОСАГО может вырасти в 6 раз
Штраф за отсутствие ОСАГО может вырасти в 6 раз
Часть Промышленного района Самары осталась без света из-за аварии Ведется устранение неполадок.
Часть Промышленного района Самары осталась без света из-за аварии
Зимняя дорога из Самары в Рождествено будет работать до весны
Зимняя дорога из Самары в Рождествено будет работать до весны
В Новокуйбышевске в ДТП девушка получила травму головы Лада Приора столкнулась с иномаркой Kia.
В Новокуйбышевске в ДТП девушка получила травму головы
сегодня  Среда, 17 января, 13:56
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/01:
USD 56.39
0.03
EUR 69.02
0.2
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Сызранском районе мужчина с палкой ограбил магазин

17 января 2018 10:39
100
В Сызранском районе мужчина с палкой ограбил магазин Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого.
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого.

В полицию поступило сообщение о совершении открытого хищения алкогольных напитков из магазина, расположенном в Сызранском районе. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Продавец торговой точки – жительница Сызранского района 1987 года рождения, в ходе опроса рассказала полицейским, что она находилась за прилавком, когда в магазин зашел неизвестный мужчина. В руках незнакомец держал палку, на которую опирался при ходьбе. Мужчина попросил две банки пива, которые положил в карманах куртки. На просьбу продавца оплатить покупку неизвестный отреагировал угрозами физической расправы, при этом размахивал перед ней палкой. Продавец испугалась, что ей могут причинить телесные повреждения, в связи с чем не пыталась остановить незнакомца, когда тот покинул магазин.

Правоохранители в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1960 года рождения. Оперативники выяснили местонахождение злоумышленника и в этот же день задержали его. Мужчина сообщил полицейским, что постоянного места жительства не имеет, а на совершение преступления его толкнуло желание выпить. Так как денег на покупку спиртного у него было, он и решился на преступление. Похищенное пиво изъято, употребить его злоумышленник не успел.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
16 января 2018  21:44
Они установили инвалидность 2 гражданам без наличия какого-либо заболевания у последних.
Сотрудники бюро медико-социальной экспертизы Самарской области подозреваются в мошенничестве с пенсиями по инвалидности
Они установили инвалидность 2 гражданам без наличия какого-либо заболевания у последних.  Закон
1273
16 января 2018  21:15
В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.
Житель Безенчукского района на 11 лет лишился свободы за приобретение и хранение наркотиков
В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.  Закон
190
16 января 2018  20:35
Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.
В Самаре руководители детского сада осуждены за мошенничество с субсидиями
 Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Закон
342
16 января 2018  20:18
Мужчина, который незаконно вырубил 12 берёз в Ново-Буянском лесничестве, заплатит 500 тысяч рублей штрафа
Мужчина, который незаконно вырубил 12 берёз в Ново-Буянском лесничестве, заплатит 500 тысяч рублей штрафа
  Закон
362
15 января 2018  22:01
Он украл кабель на общую сумму 1 080 959 рублей, причинив собственнику имущества крупный ущерб.
В Сызрани мужчина, похитивший кабель, принадлежащий «Ростелекому», проведет в колонии более 2 лет
Он украл кабель на общую сумму 1 080 959 рублей, причинив собственнику имущества крупный ущерб.  Закон
331
15 января 2018  16:29
Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака и заплатил штраф в размере 10 тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметом административного правонарушения.
Самарские таможенники выявили контрафактный немецкий парфюм из Украины
Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака и заплатил штраф... Закон
392
14 января 2018  15:36
Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.
В Жигулевске мужчина незаконно зарегистрировал шестерых мигрантов в своей квартире
Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.  Закон
332
Весь список
Происшествия
17 января 2018  13:34
В Сергиевском районе пожилой мужчина пострадал в ДТП с КАМАЗом Он был госпитализирован с травмами головы.
В Сергиевском районе пожилой мужчина пострадал в ДТП с КАМАЗом
Он был госпитализирован с травмами головы. Происшествия
25
17 января 2018  13:11
Часть Промышленного района Самары осталась без света из-за аварии Ведется устранение неполадок.
Часть Промышленного района Самары осталась без света из-за аварии
Ведется устранение неполадок. Происшествия
48
17 января 2018  12:52
В Новокуйбышевске в ДТП девушка получила травму головы Лада Приора столкнулась с иномаркой Kia.
В Новокуйбышевске в ДТП девушка получила травму головы
Лада Приора столкнулась с иномаркой Kia. Происшествия
81
Весь список
Криминал
17 января 2018  13:42
Суд арестовал подростков-участников поножовщины в пермской школе Пока они останутся в больнице.
Суд арестовал подростков-участников поножовщины в пермской школе
Пока они останутся в больнице. Криминал
18
17 января 2018  12:41
В Самаре уличный конфликт двух мужчин закончился ограблением Задержан безработный подозреваемый.
В Самаре уличный конфликт двух мужчин закончился ограблением
Задержан безработный подозреваемый. Криминал
67
17 января 2018  11:15
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении пенсий по инвалидности
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении пенсий по инвалидности
Мошенники установили инвалидность 2 гражданам без наличия какого-либо заболевания у последних. Криминал
100
Весь список


Видео
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
712
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
389
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
380
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6369
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2373
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9294
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3117
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1849
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2265
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2144
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1795
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3419
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают на однодневные туры в Винновку в Волжский Афон
Иван Пивкин обсудит с жителями региона организацию дорожного движения на Московском шоссе
Сотрудники Госавтоинспекции Кошкинского района провели профилактическую акцию «Родительский патруль»
Весь список
Популярное
за сегодня

Сотрудники бюро медико-социальной экспертизы Самарской области подозреваются в мошенничестве с пенсиями по инвалидности

930

Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Безенчукский район

681

В Самаре объявили набор в кадровый резерв на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений города

295
за неделю

Новая глава Самары утвердила себе команду

2313

В Самаре мать оставила умирать новорожденного ребенка на улице

1970
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда