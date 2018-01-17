В Сызранском районе мужчина с палкой ограбил магазин

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В полицию поступило сообщение о совершении открытого хищения алкогольных напитков из магазина, расположенном в Сызранском районе. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Продавец торговой точки – жительница Сызранского района 1987 года рождения, в ходе опроса рассказала полицейским, что она находилась за прилавком, когда в магазин зашел неизвестный мужчина. В руках незнакомец держал палку, на которую опирался при ходьбе. Мужчина попросил две банки пива, которые положил в карманах куртки. На просьбу продавца оплатить покупку неизвестный отреагировал угрозами физической расправы, при этом размахивал перед ней палкой. Продавец испугалась, что ей могут причинить телесные повреждения, в связи с чем не пыталась остановить незнакомца, когда тот покинул магазин.Правоохранители в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1960 года рождения. Оперативники выяснили местонахождение злоумышленника и в этот же день задержали его. Мужчина сообщил полицейским, что постоянного места жительства не имеет, а на совершение преступления его толкнуло желание выпить. Так как денег на покупку спиртного у него было, он и решился на преступление. Похищенное пиво изъято, употребить его злоумышленник не успел.В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.