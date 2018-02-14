В Сызрани задержали троих подростков-грабителей
14 февраля 2018 11:23
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В полицию за помощью обратился житель города Сызрань 1980 года рождения. Мужчина сообщил, что у его дочери открыто похитили сотовый телефон.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению грабежа троих подростков 2002, 2003 и 2004 годов рождения. Один из них уже состоял на учете в ПДН. По факту ограбления возбуждено уголовное дело.
В рамках расследования данного уголовного дела правоохранителями был установлен дополнительный факт открытого хищения средства связи у несовершеннолетнего. По данным сотрудников полиции, подростки в этот же день открыто похитили телефон у мальчика 2008 года рождения на улице Звездной. Только в этот раз к совершению преступления трое молодых людей привлекли еще одного - жителя города Сызрань 2004 года рождения.
По словам подозреваемых, сотовый телефон они выкинули. Причиной такого поступка стала система безопасности, установленная на аппарате – предполагаемые злоумышленники просто не смогли подобрать пароль и «вскрыть» сотовый.
В настоящее время возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Расследование продолжается.
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