В Сызрани задержали автовора Автомобиль не был оснащен сигнализацией.

124

Подозреваемый похитил припаркованный на ул. Тургенева в городе Сызрань автомобиль ВАЗ-2109. Мужчина сначала вскрыл автомашину, отогнал ее в безлюдное место, после чего вытащил из салона аудиоаппаратуру. По данным сотрудников органов внутренних дел, после хищения имущества подозреваемый решил не «оставлять следов» и сжег автомобиль. О случившемся владельцы транспортного средства - отец и сын, узнали от пожарных, которых вызвали очевидцы произошедшего.В ходе проведения следственных мероприятия правоохранители выяснили, что автомобиль не был оснащен сигнализацией. Похищенное имущество предполагаемый злоумышленник продал.Уголовные дела направлены в суд, сообщает облМВД.