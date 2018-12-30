Я нашел ошибку
Главные новости: 
Теперь команде предстоит
Китайский аппарат "Чанъэ-4" заходит на посадку на обратной стороне Луны
Праздничная программа на площади Куйбышева 31 декабря начнется в 22.30. Ведущими мероприятия будут популярные самарские ведущие Антон Самохвалов, Андрей Миронов и Алексей Ягунов.
Новогодняя ночь на площади Куйбышева. Фейерверк в 01:00!
По данным ряда СМИ, фигурант дела ранее был судим за изнасилование и мошенничество.
Исчезла неделю назад. Полиция задержала попутчика пропавшей клиентки Blablacar
Прямо сейчас он находится на Международной космической станции.
Олег Кононенко, болельщик "Крыльев Советов", поздравил с Новым годом прямо из космоса. Видео
Начальник селекционного отдела
Геннадий Голубин: Корниленко заслужил, чтобы остаться в "Крыльях" после игровой карьеры
Экспертиза новогоднего стола. Как выбрать качественные продукты
Экспертиза новогоднего стола. Как выбрать качественные продукты
Скоростную электричку в Самарской области планируется пустить по трем маршрутам Технико-экономическое обоснование проекта уже разработано.
Скоростную электричку в Самарской области планируется пустить по трем маршрутам
В Тольятти задержали группу лиц, причастных к серии краж автомобилей
В Тольятти задержали группу лиц, причастных к серии краж автомобилей
сегодня  Воскресенье,30 декабря, 16:34
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -16 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/12:
USD 69.47
-0.05
EUR 79.46
-0.2
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Сызрани задержали автовора Автомобиль не был оснащен сигнализацией

30 декабря 2018 10:34
124
В Сызрани задержали автовора Автомобиль не был оснащен сигнализацией.
Автомобиль не был оснащен сигнализацией.

Подозреваемый похитил припаркованный на ул. Тургенева в городе Сызрань автомобиль ВАЗ-2109. Мужчина сначала вскрыл автомашину, отогнал ее в безлюдное место, после чего вытащил из салона аудиоаппаратуру. По данным сотрудников органов внутренних дел, после хищения имущества подозреваемый решил не «оставлять следов» и сжег автомобиль. О случившемся владельцы транспортного средства - отец и сын, узнали от пожарных, которых вызвали очевидцы произошедшего.

В ходе проведения следственных мероприятия правоохранители выяснили, что автомобиль не был оснащен сигнализацией. Похищенное имущество предполагаемый злоумышленник продал.

Уголовные дела направлены в суд, сообщает облМВД.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
29 декабря 2018  14:27
По словам пассажира, перевозившего крест, данный предмет – это семейная реликвия, и о том, что существуют правила вывоза культурных ценностей, пассажир не знал.
Самарские таможенники пресекли незаконную попытку вывоза старинного креста
По словам пассажира, перевозившего крест, данный предмет – это семейная реликвия, и о том, что существуют правила вывоза культурных ценностей, пассажир не... Закон
396
27 декабря 2018  15:29
Прокуратура СО признала незаконным отказ областного СУ СКР в возбуждении уголовного дела по картельному сговору ПСК «Волга»
“Отказное” постановление отменено.   Закон
319
26 декабря 2018  23:49
Зайл Тамоян — член одного из самых известных в Сызрани езидских кланов, которые занимаются производством и торговлей контрафактным алкоголем.
Сызранца Зайла Тамояна обвинили в незаконном обороте этилового спирта
Зайл Тамоян — член одного из самых известных в Сызрани езидских кланов, которые занимаются производством и торговлей контрафактным алкоголем.  Закон
454
26 декабря 2018  23:19
Об этом сообщает депутат ГосДумы от СО Александр Хинштейн.
В Самаре при получении взятки в 1,5 млн рублей задержан старший инспектор ГУФСИН
Об этом сообщает депутат ГосДумы от СО Александр Хинштейн.  Закон
655
26 декабря 2018  18:15
Согласно заключению судебно – медицинской экспертизы смерть потерпевших наступила в результате асфиксии.
Тольяттинец, обвиняемый в убийстве своей сожительницы и ее дочери, предстанет перед судом
Согласно заключению судебно – медицинской экспертизы смерть потерпевших наступила в результате асфиксии.  Закон
292
25 декабря 2018  22:39
Теперь домашнее животное перестало быть бесправным — хозяина могут наказать за ненадлежащий уход и жестокость.
Ударил кота — грозит статья. Как будет работать закон о домашних животных
 Теперь домашнее животное перестало быть бесправным — хозяина могут наказать за ненадлежащий уход и жестокость.  Закон
503
25 декабря 2018  19:04
Совершенная юридическая безопасность
Совершенная юридическая безопасность
 В условиях современного экономического напряжения, эпохи цифровых технологий и валюты, единственным актуальным вопросом является юриспруденция.  Закон
74
Весь список
Происшествия
30 декабря 2018  14:02
По данным ряда СМИ, фигурант дела ранее был судим за изнасилование и мошенничество.
Исчезла неделю назад. Полиция задержала попутчика пропавшей клиентки Blablacar
По данным ряда СМИ, фигурант дела ранее был судим за изнасилование и мошенничество.  Происшествия
274
30 декабря 2018  10:48
В Кировском районе Самары тушили пожар на 20 кв. метрах Горели домашние вещи.
В Кировском районе Самары тушили пожар на 20 кв. метрах
Горели домашние вещи. Происшествия
170
29 декабря 2018  16:18
Собственными усилиями они смогли остановить возгорание моторного отсека, предотвратив распространение огня.
Инспекторы ДПС в Красном Яре помогли водителю "шестерки" потушить автомобиль, загоревшийся на дороге
Собственными усилиями они смогли остановить возгорание моторного отсека, предотвратив распространение огня.  Происшествия
460
Весь список
Криминал
30 декабря 2018  11:57
В Тольятти задержали группу лиц, причастных к серии краж автомобилей
В Тольятти задержали группу лиц, причастных к серии краж автомобилей
Злоумышленников было трое. Криминал
356
30 декабря 2018  11:30
В Безенчуке мужчина ограбил мать приятеля Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
В Безенчуке мужчина ограбил мать приятеля
Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Криминал
174
30 декабря 2018  10:34
В Сызрани задержали автовора Автомобиль не был оснащен сигнализацией.
В Сызрани задержали автовора Автомобиль не был оснащен сигнализацией
Автомобиль не был оснащен сигнализацией. Криминал
119
Весь список


Видео
28 декабря 2018  12:55
Новое колесо обозрения начинает работу в парке Гагарина в Самаре Его высота составляет 55 метров.
Новое колесо обозрения начинает работу в парке Гагарина в Самаре
Его высота составляет 55 метров.
Благоустройство региона
371
23 декабря 2018  11:38
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали.
В мире
2950
21 декабря 2018  10:57
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка".
Спорт в регионе
309
20 декабря 2018  09:59
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
344
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1978
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
808
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1297
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1141
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1493
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1877
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2017
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3247
Весь список

Мероприятия
Инспекторы ГИМС продолжают патрулировать водоемы Самары и области
Самарцев приглашают на открытую тренировку команды мастеров профессионального хоккейного клуба ЦСК ВВС (Самара)
Показательные выступления по керлингу проходят на площади Куйбышева
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные