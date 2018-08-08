В Сызрани выявили подложные документы о проведении радиационного контроля металла, загруженного в ЖД-вагоны
8 августа 2018 09:36
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Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте выявлены факты служебного подлога, совершенные должностным лицом.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что на протяжении двух лет работник центра гигиены и эпидемиологии неоднократно вносила заведомо ложные сведения в официальные документы о проведении радиационного контроля партий металла, загруженных в железнодорожные вагоны.
Однако в нарушение требований к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома соответствующие измерения фактически не проводились, а в заключения вносились результаты якобы проведенного радиационного контроля. Всего полицейские установили 18 аналогичных эпизодов.
По данным фактам Самарским следственным отделом на транспорте Приволжского следственного управления на транспорте СК России были возбуждены уголовные дела.
По результатам их судебного рассмотрения обвиняемой назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
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