В Сызрани украли гамаки в речном порту

Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по факту кражи гамаков, совершенной в аквапарке, расположенном в речном порту г. Сызрани.В дежурную часть Сызранского линейного отдела поступило сообщение о том, что неизвестными лицами с территории аквапарка были похищены два гамака, стоимость которых оценивается в 7000 рублей.При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские по «горячим следам» установили двух местных жителей в возрасте 21 и 34 года, которые совершили данное преступление.Полицейские установили, что в ночное время молодые люди в масках прибыли к месту совершения преступления на лодке с заклеенными бортовыми номерами. Подплыв к причальной стенке, один из них перелез через забор и похитил два гамака, после чего оба скрылись с похищенным с места преступления.По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте.