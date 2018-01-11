В Сызрани у женщины брат украл гироскутер

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К сотрудникам патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Сызранское», которые находились на маршруте патрулирования, обратилась жительница города Сызрань 1984 года рождения. Женщина рассказала полицейским, что у нее из дома похищено имущество, нанесенный материальный ущерб является значительным и составляет свыше 16 000 рублей.Подробнее опросив заявительницу, полицейские выяснили, что она проживает в квартире с семьей, состоящей из трех поколений. Похищенное средство передвижения женщина хранила в своей комнате, пользовался им ее сын. Стражи правопорядка предположили, что один из родственников пострадавшей может быть причастен к совершению данного преступления.При отработке ломбардов, находящихся на маршруте патрулирования, на предмет розыска вещей, представляющих оперативный интерес, сотрудниками ППС был обнаружен, схожий по приметам, гироскутер, согласно документов, сданный братом пострадавшей женщины.Сотрудники полиции установили местонахождение ранее не судимого жителя города Сызрань 1989 года рождения. После задержания, мужчина пояснил, что воспользовался отсутствием родственницы и забрал транспортное средство. Похищенное имущество сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.Возбуждено уголовное дело о краже. Похищенное имущество изъято и в скором времени будет возращено владелице, сообщает облМВД.