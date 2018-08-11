В Сызрани сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в незаконном хранении марихуаны

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Находясь на маршруте патрулирования в городе Сызрань, экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, который увидев росгвардейцев, занервничал и попытался скрыться. Стражи правопорядка остановили его, чтобы выяснить причину такой реакции.На вопрос о наличии запрещенных к свободному обороту предметов или веществ мужчина признался, что хранит наркотики. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. В присутствии понятых у 43-летнего сызранца было изъято вещество растительного происхождения. По результатам проведенного исследования, эксперты-криминалисты дали заключение, что это марихуана массой более 350 граммов.Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.