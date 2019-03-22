В Сызрани разбойник с ножом напал на посетителей кафе

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Накануне Международного женского дня, в вечернее время, в кафе, расположенном в центре города произошло дерзкое преступление. Об этом на пульт дежурного сообщил один из пострадавших. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Был собран первоначальный материал.Из опроса потерпевших, сотрудники полиции выяснили, что компания из двух молодых людей и девушки мирно сидели за столиком в кафе, когда к ним подошел незнакомый мужчина с просьбой одолжить денег в размере одной тысячи рублей. Получив отказ, проситель удалился, а через некоторое время к компании подошел другой мужчина и угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитил два сотовых телефона, деньги в сумме 200 рублей, рюкзак, в котором находились джинсы и зарядное устройство, после чего с похищенным с места совершения преступления двое мужчин скрылись.В ходе проведения оперативных мероприятий, полицейские изъяли видеозаписи с фасада и внутри здания кафе. Со слов потерпевших и при помощи видеозаписей был составлен фоторобот подозреваемых. Характерные приметы одного из них – синяк под левым глазом и татуировка на правой руке с тыльной стороны, а на внутренней стороне – шрамы от порезов. На розыск и задержание преступников были ориентированы все наружные службы МУ МВД России «Сызранское», Росгвардии и личный состав линейного отдела полиции на станции «Сызрань-1» и «Сызрань город».Через полтора часа после происшествия, нарядом ГИБДД, на развилке трасс «М-5» и «Сызрань-Цивильск» был остановлен автомобиль такси, в котором находились в качестве пассажиров, схожие по приметам граждане, которые были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.При отработке на причастность к совершению данного преступления доставленных, было установлено, что разбой совершил житель города Сызрань 1981 года рождения, ранее неоднократно судимый за разбой, грабеж и вымогательство. Его помощником оказался житель города Сызрани 1993 года рождения. В совершении преступления мужчины признались. Полицейскими в ходе досмотра были обнаружены и изъяты похищенные сотовые телефоны, сообщает облМВД. Ведется следствие.