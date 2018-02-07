В Сызрани работник предприятия списал 120 литров бензина для личных целей
7 февраля 2018 09:31
190
Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении должностного
лица одной из железнодорожных организаций г.Сызрани, который подозревается в незаконном присвоении и растрате вверенных ему товарно-
материальных ценностей.
По версии следствия в минувшем году фигурант, являясь должностным лицом, неоднократно вносил в финансовую отчетность недействительные
сведения о расходовании горюче-смазочных материалов, которые фактически не использовались для нужд предприятия. На основании
указанных сведений бензин списывался и использовался им в корыстных целях для заправки личного автотранспорта.
На данный момент известно о присвоении и растрате 120 литров бензина на сумму около 4500 рублей. Подозреваемый признал свою вину и дал
признательные показания. В настоящее время выясняются все обстоятельства преступления.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи лишение свободы на срок до 6 лет, сообщает ЛОВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
7 февраля 2018 15:29
Они будут уничтожены. Закон
110
7 февраля 2018 15:05
Его ждет колония. Закон
305
6 февраля 2018 22:50
Однако никто не поверил, что это может произойти. Закон
424
6 февраля 2018 22:30
Виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Закон
404
6 февраля 2018 19:08
Закон
277
5 февраля 2018 22:50
Предприниматель, осуществляя деятельность в ювелирной мастерской, принимал лом золота для изготовления драгоценных изделий, а также драгоценные изделия для... Закон
276
5 февраля 2018 16:15
Четверо из которых местные жители, а двое жители соседних республик. Закон
259
Происшествия
7 февраля 2018 12:59
Трамвай застрял на перекрестке и перекрыл дорогу. Происшествия
153
7 февраля 2018 12:52
Устанавливают причину пожара. Происшествия
162
7 февраля 2018 12:25
На помощь семье пришла спасательная служба. Происшествия
146
Криминал
7 февраля 2018 12:34
Она схватилась за оружие в ходе словесной перепалки. Криминал
125
7 февраля 2018 11:19
Мужчина пытался избавиться от тещи и тестя. Криминал
178
7 февраля 2018 11:10
Сотрудники Росгвардии задержали похитителей. Криминал
139
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
501
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
532
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1755
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
593
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
586
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
7226
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
377
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3454
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1991
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2423
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2312
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1941
Мероприятия