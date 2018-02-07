В Сызрани работник предприятия списал 120 литров бензина для личных целей

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Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении должностноголица одной из железнодорожных организаций г.Сызрани, который подозревается в незаконном присвоении и растрате вверенных ему товарно-материальных ценностей.По версии следствия в минувшем году фигурант, являясь должностным лицом, неоднократно вносил в финансовую отчетность недействительныесведения о расходовании горюче-смазочных материалов, которые фактически не использовались для нужд предприятия. На основанииуказанных сведений бензин списывался и использовался им в корыстных целях для заправки личного автотранспорта.На данный момент известно о присвоении и растрате 120 литров бензина на сумму около 4500 рублей. Подозреваемый признал свою вину и далпризнательные показания. В настоящее время выясняются все обстоятельства преступления.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи лишение свободы на срок до 6 лет, сообщает ЛОВД.