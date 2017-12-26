В Сызрани осуждены двое мужчин за попытку сбыть 23 свертка с наркотиками

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Судом установлено, что К. и С., вступив между собой в преступный сговор, 11 августа 2017 года с помощью программы «Skype», связавшись с неустановленным лицом и, получив от него адрес с местом «закладки» наркотического средства, незаконно, с целью дальнейшего сбыта приобрели в районе дома № 37 «А» по ул. Акифьева в г. Сызрани расфасованное в 23 свертка вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона, общей массой 8,505 грамма, в крупном размере. Исполняя свой преступный умысел К. и С., действуя совместно и согласовано, сделали «закладки» на территории г. Сызрани, которые К., согласно отведенной ему роли, фиксировал путем фотографирования места расположения «закладки» с наркотическим средством, записывая их адреса в приложениях имеющегося у него сотового телефона. Таким образом, С. и К. в период времени с 21 часа 11 августа по 12 часов 30 минут 12 августа 2017 года, совместно сделали в различных местах на территории г. Сызрани 10 «закладок» вышеуказанного наркотического средства, а всего разложили по «закладкам» с целью дальнейшего сбыта наркотическое средство общей массой 3,735 грамма, в крупном размере. Однако сбыть оставшиеся 13 свертков с наркотическим средством они не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками полиции, при этом С. пытался скрыть в гаражном массиве, расположенном в районе ул. Тамбовской в г. Сызрани, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимых виновными в совершении преступления и назначил К. наказание в виде 7 лет лишения свободы, С. наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает облпрокуратура.