В Сызрани мужчина осужден за кражу средств с банковского счёта

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Мужчина 1982 года рождения, ранее не судимый, похитил с банковской карты знакомой пенсионерки более 120 000 рублей. Злоумышленник помогал женщине по хозяйству и часто брал банковскую карту для покупки необходимых ей продуктов. В один из дней мужчина присвоил карту себе, и в тайне от потерпевшей он снял сначала 20 000 рублей, а позже сумма выросла до 50 000 рублей. Деньги, так называемый «помощник», сначала потратил на личные нужды и на спиртное. Уже пустую банковскую карту за ненадобностью он подложил назад пенсионерке.О пропаже денег женщина узнала, когда решила воспользоваться картой для оплаты товаров для личных нужд. Полицейские изъяли у мужчины в пользу потерпевшей сотовый телефон, денежную сумму в размере 40 000 рублей, которые он еще не успел растратить, сообщает облМВД.Городским судом города Сызрань мужчина был осужден на 2,5 года лишения свободы условно.