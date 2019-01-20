В Сызрани молодой безработный ограбил пенсионерку, а деньги пропил

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В Сызрани в полицию поступило сообщение о том, что около 19 -00 у подъезда дома 26 по улице Лазо города Сызрани неизвестный молодой человек открыто похитил у пенсионерки сумку с находящимся в ней имуществом. Добычей злоумышленника стал сотовый телефон и кошелек с денежными средствами в размере 2 500 рублей, а также документы.Перед инцидентом женщина совершала покупки в одном из ближайших продуктовых магазинов. Полицейские предположили, что именно в этот момент её и заприметил злоумышленник. В течение суток он был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту жительства при распитии спиртных напитков, которые он купил на украденные у пенсионерки деньги. Сумка с сотовым телефоном и документами изъята и возвращена пострадавшей. По данным правоохранителей, 24-летний задержанный – ранее судимый безработный уроженец города Сызрань.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до четырёх лет.