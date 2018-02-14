В Сызрани к 12 годам колонии приговорен мужчина за разбойные нападения на женщин и изнасилование

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Сызранским городским судом с участием государственного обвинителя 02.02.2018 рассмотрено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя.Судом установлено, что 27.05.2017 в дневное время в лесопосадке Юго-Западного района безработный местный житель, находясь в состоянии наркотического опьянения, напал на ранее незнакомую женщину. Угрожая ножом, он завладел золотыми украшениями и деньгами потерпевшей на общую сумму свыше 58 тысяч рублей, совершил насильственные действия сексуального характера и изнасиловал.В июне 2017 года он же, встретив вечером у пешеходного моста в районе Образцовской площадки ранее незнакомую несовершеннолетнюю, напал на нее. Угрожая фрагментом стекла, нанес 17-летней девушке удары кулаком в область головы и произвел инъекцию неустановленного вещества в область правого бедра, чем сломил волю потерпевшей к сопротивлению, а затем завладел ее сотовым телефоном и часами общей стоимостью 19600 рублей.Ранее подсудимый был судим за аналогичные преступления и в октябре 2016 года освободился из мест лишения свободы.Вину в совершенных преступлениях подсудимый признал в полном объеме.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает облпрокуратура.