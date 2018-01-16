В Сызрани из поликлиники украли детские санки

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В полицию с заявлением о пропаже детских санок обратилась местная жительница. В беседе с потерпевшей, оперативники выяснили, что при посещении с ребенком детской поликлиники молодая мама оставила детские санки общей стоимостью около 3 000 рублей в фойе, а когда вернулась от доктора, то и обнаружила их пропажу.В процессе работы над заявлением выяснилось, что к происшествию может быть причастна проживающая рядом с поликлинникой женщина, 1981 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекавшаяся, которая в это же время была в детской поликлинике на приёме у врача педиатра со своим ребенком. По версии полицейских, подозреваемая решила воспользоваться тем, что имущество находилось в общедоступном месте без защиты и присмотра и совершила хищение детских санок, сдав их затем в один из близлежащих ломбардов, указав в документах свои паспортные данные. Установив местожительство злоумышленницы, правоохранители задержали ее.Сотрудники МУ МВД России «Сызранское» просят граждан проявлять внимательность и бдительность, а самое главное, бережно относиться к собственному имуществу и не оставлять его без присмотра. Если сторожить детскую коляску, велосипед, санки, некому, а Вы отошли ненадолго, то обязательно пристёгивайте средство передвижения специальным запирающим устройством, желательно с металлическим стержнем. Сделайте гравировку маркером, на колесах, раме велосипеда, либо на скрытых деталях детской коляски, записав Ваши Ф.И.О. – это облегчит поиски средства передвижения, если хищение имущества всё - таки произойдет.