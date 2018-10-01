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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Ставропольском районе у пешехода нашли полкило конопли

1 октября 2018 09:38
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В Ставропольском районе у пешехода нашли полкило конопли Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по Ставропольскому району в селе Новая Васильевка задержали пешехода, нарушившего Правила дорожного движения. Нарушитель при виде стражей правопорядка явно занервничал. Сотрудники полиции приняли решение доставить мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В присутствии понятых полицейские провели личный досмотр задержанного. В его сумке правоохранители обнаружили и изъяли пакет с веществом зеленого цвета. Согласно заключению проведенной экспертизы, изъятым является наркотическое средство - каннабис массой 495,81 грамма.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По данным сотрудников полиции, 31-летний подозреваемый ранее не судим, работает в торговой фирме и проживает в городе Тольятти. Полицейские устанавливают, для каких целей предназначалось наркотическое вещество. Ведется следствие, сообщает облМВД.
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