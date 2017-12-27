В Ставропольском районе полицейские при досмотре легкового автомобиля изъяли сверток с мефедоном

135

Сотрудниками полиции на посту ДПС около села Зелёновка был остановлен легковой автомобиль. В ходе проверки документов у водителя пассажир транспортного средства, который вел себя неадекватно, вызвал подозрение у сотрудников полиции.Стражи правопорядка приняли решение осмотреть легковушку. В присутствии понятых полицейские обнаружили в подлокотнике между передними сидениями свёрток, внутри которого находилось вещество светло-бежевого цвета. Согласно проведённому исследованию, изъятое является наркотическим средством мефедон массой 1,03 грамма, что относится к значительному размеру.Пассажир транспортного средства - 33-летний житель города Самара, признался полицейским, что данное вещество он нашёл и хотел использовать для личного потребления.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.