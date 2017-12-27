В Ставропольском районе полицейские при досмотре легкового автомобиля изъяли сверток с мефедоном
27 декабря 2017 11:45
135
Сотрудниками полиции на посту ДПС около села Зелёновка был остановлен легковой автомобиль. В ходе проверки документов у водителя пассажир транспортного средства, который вел себя неадекватно, вызвал подозрение у сотрудников полиции.
Стражи правопорядка приняли решение осмотреть легковушку. В присутствии понятых полицейские обнаружили в подлокотнике между передними сидениями свёрток, внутри которого находилось вещество светло-бежевого цвета. Согласно проведённому исследованию, изъятое является наркотическим средством мефедон массой 1,03 грамма, что относится к значительному размеру.
Пассажир транспортного средства - 33-летний житель города Самара, признался полицейским, что данное вещество он нашёл и хотел использовать для личного потребления.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
27 декабря 2017 18:25
Полицейский получил черепно-мозговую травму, включающую в себя сотрясение головного мозга и рану лобной области, повлекшую легкий вред здоровью. Закон
107
27 декабря 2017 10:56
Органы предварительного следствия возбудили 20 уголовных дел по фактам незаконного хранения и изготовления оружия. Закон
135
26 декабря 2017 23:02
Захарченко был арестован 10 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн руб. Закон
410
26 декабря 2017 17:53
Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься медицинской деятельностью на 1 год 6 месяцев. Закон
189
23 декабря 2017 14:50
Закон
1056
22 декабря 2017 21:00
Заказчик телефона, обнаружив в полученной посылке совсем не то, что ожидал, обратился за помощью в полицию. Закон
309
22 декабря 2017 18:56
Они незаконно присвоили 136 миллионов рублей. Потерпевшими признаны более 60 человек. Закон
318
Происшествия
27 декабря 2017 16:25
Обстоятельства ЧП устанавливаются. Происшествия
167
27 декабря 2017 15:45
При визуальном осмотре никаких конструктивных нарушений выявлено не было. Выяснилось, что вибрация была связана с выполнением работ в рамках строительства... Происшествия
126
27 декабря 2017 13:02
Женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Происшествия
156
Криминал
27 декабря 2017 13:25
Он похитил более 46 тыс. рублей. Криминал
156
27 декабря 2017 13:15
Инцидент произошел в Нефтегорске. Криминал
185
27 декабря 2017 13:11
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Криминал
153
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5915
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2171
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9110
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2770
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10835
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3163
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2785
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1745
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2137
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2033
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1693
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3328
Мероприятия