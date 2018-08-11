В Ставропольском районе 18-летний парень в драке травмировал мужчине голову
11 августа 2018 10:47
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В дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району поступило сообщение о драке возле одного из магазинов в селе Тимофеевка.
Прибывшие сотрудники полиции на месте происшествия обнаружили мужчину с травмой головы, который находился в состоянии алкогольного опьянения. От находившейся с ним девушки 1983 года рождения полицейские получили информацию о том, что неизвестный мужчина нанес телесные повреждения ее сожителю, после чего убежал. Составив со слов девушки ориентировку с приметами подозреваемого, стражи порядка передали ее нарядам полиции и Россгвардии.
В ходе опроса свидетельница пояснила: находясь в вечернее время со своим сожителем, 32 - летним жителем города Тольятти, возле магазина, они вступили в словесную перепалку с незнакомыми молодыми людьми. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой один из участников нанес оппоненту несколько ударов, потерпевший упал, а девушка обратилась за помощью к медикам и полиции.
В результате проведения оперативных мероприятий стражи правопорядка установили возможных свидетелей происшедшего и личность подозреваемого. Им оказался 18-летний ранее не судимый житель села Тимофеевка. Сотрудники полиции задержали молодого человека по месту жительства и доставили в отдел полиции для разбирательства. Опрошенный в рамках проведения проверки, он сообщил, что в ходе внезапно возникшего конфликта ударил незнакомого мужчину по голове. В содеянном злоумышленник раскаялся, признал свою вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.
Возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит лишение свободы на срок до 8 лет, сообщает облМВД.
pixabay.com
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