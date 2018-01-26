В Сергиевском районе мужчина после ссоры проломил приятелю голову котелком, тот умер

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В ОМВД России по Сергиевскому району поступило сообщение о доставлении в районную больницу мужчины 1984 года рождения с травмой головы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь пострадавший скончался.Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили, что преступление произошло по месту жительства потерпевшего. Полицейские провели осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружили следы борьбы и крови, а также изъяли предполагаемое орудие преступления – котелок. Были установлены и опрошены свидетели и очевидцы.Как выяснили стражи правопорядка, мужчина распивал спиртные напитки со своим знакомым, когда между ними произошла словесная перепалка. Гость схватил первое, что попалось ему под руку - котелок и нанес им 34-летнему хозяину помещения травмы.Следственно-оперативная группа установила, кем является подозреваемый и место его проживания. Прибыв на установленный адрес, стражи порядка задержали местного жителя, ровесника потерпевшего.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.