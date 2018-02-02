В Саратовской области одного 15-летнего подростка обвинили в убийстве другого
2 февраля 2018 13:19
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ИА "СарБК" стали известны подробности поножовщины в Саратовской области, в результате которой погиб подросток. 28 января участники инцидента - юноши 15 лет и 14-летняя девушка распивали спиртное в квартире последней.
Между юношами произошел словесный конфликт - один из них "неуважительно" выразился в адрес девушки. Второй заступился за нее и предложил выйти на улицу "поговорить". На улице конфликт продолжился. "Заступник" достал имевшийся у него нож и нанес несколько ударов противнику. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте. 30 января подозреваемый в убийстве подросток был заключен под стражу. Установлено, что с декабря 2016 г. он состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как подозреваемый в совершении кражи (1 сентября 2017 г. приговором суда признан виновным в ее совершении и приговорен к 1,5 года лишения свободы условно), а девушка состоит на учете с декабря 2015 г. - за распитие спиртного.
Подросток состоит на учете у нарколога. 25 декабря он ушел из дома, и был объявлен в розыск. При этом отмечается, что юноша воспитывается в благополучной семье: мать работает воспитателем, отец, военнослужащий, отрицательного влияния на сына не оказывают, алкоголем не злоупотребляют. Отрицательно характеризуется также девушка, которая стала причиной конфликта - воспитывается в неполной семье, семья состоит на учете, как находящаяся в "социально опасном положении", с 25 января этого года.
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