В Самарской области житель Междуреченска до смерти избил знакомого в его квартире
19 февраля 2018 13:35
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В Самарской области по горячим следам задержан житель Междуреченска, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, повлекшее за собой смерть потерпевшего.
В ходе отработки адресов проживания граждан, ведущих асоциальный образ жизни, участковые уполномоченные в одной из квартир на улице Парковой поселка Междуреченск обнаружили труп хозяина квартиры с признаками насильственной смерти. Погибший проживал по указному адресу один, на протяжении длительного времени злоупотреблял спиртными напитками.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. При осмотре квартиры сотрудники полиции обнаружили на полу в одной из комнат множественные осколки зеркальной части серванта, предметы одежды, оторванную гардину с занавеской.
Опросив соседей, полицейские установили, что незадолго до инцидента хозяин жилплощади распивал спиртные напитки в компании друзей.
В ходе отработки круга общения погибшего полицейские выяснили, что к совершению преступления может быть причастен его знакомый - ранее судимый житель Междуреченска 1992 года рождения, который, предположительно, во время застолья нанес телесные повреждения своему приятелю на почве внезапно возникших неприязненных отношений, впоследствии чего мужчина скончался.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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