В Самарской области женщину осудили за мошенничество при получении выплат

128

Управлением ФСБ России по Самарской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о том, что жительница региона, 1983 г.р., причастна к факту мошенничества при получении социальной выплаты в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 год и на период до 2020 года».Установлено, что в мае 2015 года она предоставила в администрацию Хворостянского района Самарской области пакет документов, свидетельствующий о желании осуществлять трудовую деятельность в сельской местности, а также подтверждающие факт её работы в КФХ «Багдасарян К.Р.», расположенном в Хворостянском районе Самарской области. При этом женщина умолчала обстоятельство, исключающее возможность получения субсидии, а именно, что действительным и основным местом её трудовой деятельности с января 2009 года является редакция газеты «Чагринские зори», в котором на момент подачи указанного заявления она работала по трудовому договору в должности старшего бухгалтера.В дальнейшем на основании предоставленных сведений женщина неправомерно получила социальную выплату в размере 980255 рублей.Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере».Решением Приволжского районного суда Самарской области ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.Приговор вступил в законную силу.