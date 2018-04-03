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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самарской области задержали серийных гаражных воров, поживившихся на 1 млн рублей

3 апреля 2018 09:22
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В Самарской области задержали серийных гаражных воров, поживившихся на 1 млн рублей Жертвами злоумышленников стали 19 человек.
Жертвами злоумышленников стали 19 человек.

Двое жителей г. Кинель 1993 года рождения, вступив в преступный сговор, совершали имущественные кражи из частных строящихся домов и гаражей на территории Кинельского района. Жертвами злоумышленников стали 19 человек, а общая сумма материального ущерба превысила 1 000 000 рублей. Обвиняемые похищали газовые котлы, строительные инструменты, дорогостоящую бытовую технику и электротовары.

К полицейским поступила оперативная информация от сотрудника ломбарда о том, что двое местных жителя регулярно сдают в заведение бытовую технику, предположительно, краденую. При проверке поступившей информации подозрения подтвердились.

Полицейскими были установлены личности подозреваемых, один из которых ранее неоднократно судим за аналогичные преступления. Злоумышленников задержали сотрудники уголовного розыска.

В рамках предварительного следствия молодые люди полностью признались в совершении всех 19 эпизодов преступной деятельности, а также пояснили, что сбывали похищенное через ломбарды и частных лиц, занимающихся скупкой строительных товаров. Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что в дома злоумышленники попадали через окна, отгибая створки монтировкой, а в гаражи – срезая замки. Добытое незаконным путем имущество подозреваемые вывозили на собственных легковых автомобилях и складировали в гараже.

Полицейские изъяли часть ранее похищенного имущества на общую сумму 600 000 рублей и возвратили законным владельцам.

О краже было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд, сообщает облМВД.
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