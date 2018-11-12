В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка

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Следственным отделом по городу Новокуйбышевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).По версии следствия, 6 ноября 2018 года примерно в 20 часов подозреваемая, находясь на берегу озера Сарма, самостоятельно родила девочку и причинила ей смерть путем перекрытия доступа кислорода, а затем выбросила тело ребенка в озеро. Младенец был обнаружен 9 ноября 2018 года на береговой линии озера Сарма в поселке Березовый Гай в Волжском районе Самарской области.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.