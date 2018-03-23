В Самарской области в квартире жилого дома нашли трупы женщины и ее сына с ножевым ранением
23 марта 2018 10:33
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Вчера поздно вечером, 21 марта, в Сызрани произошла трагедия. Там в квартире дома на переулке Достоевского примерно в 23-05 были обнаружены трупы двоих человек, сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.
Личности погибших установлены. Ими оказались 59-летний мужчина - эксперты зафиксировали у него колото-резаное ранение в области лопатки, и его 83-летняя мать - у нее внешних признаков насильственной смерти при первоначальном осмотре не зафиксировали. Оба члена семьи были пенсионерами и официально не работали.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра они изъяли возможные вещественные доказательства.
Сейчас по факту происшествия проводят проверку полицейские и следователи. По ее итогам правоохранители примут процессуальное решение и продолжат разбираться во всех обстоятельствах случившегося. Подозреваемых пока нет, пишет "Комсомольская правда".
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