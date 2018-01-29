В Самарской области у мужчины двое знакомых отобрали цепочку и телефон

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В МО МВД России «Похвистневский» обратился житель с. Савруха Похвистневского района с заявлением о том, что его двое его знакомых мужчин, находясь у него в квартире, открыто с применением насилия не опасного для жизни и здоровья (в виде нанесения ударов по голове и телу) потерпевшего, похитили сотовый телефон, чехол к телефону, серебряную цепочку на общую сумму свыше 18 000 рублей.В тот, же день правоохранители установили личности и возможное местонахождение предполагаемых преступников. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанным адресам подозреваемых. У одного из них, ранее судимого 27-летнего жителя с. Савруха, по месту жительства была изъята серебряная цепочка, принадлежащая потерпевшему. У другого, ранее не судимого 21-летнего лица без гражданства, изъят сотовый телефон в чехле.В отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Санкции статьи предусматривают лишение свободы до семи лет.