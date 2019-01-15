В Самарской области сын убил мать, не желавшую продолжать застолье
15 января 2019 11:20
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В полицию обратился медицинский работник, который сообщил, что в доме с. Новое Ермаково Камышлинского района обнаружен труп женщины 1954 года рождения с признаками насильственной смерти.
В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что в частном доме на ул. Центральной происходило праздничное застолье. По предварительным данным, ночью, когда гости разошлись, а хозяин дома и его дочь ушли спать, между хозяйкой дома и ее сыном, настаивающем на продолжении распития спиртных напитков, произошла ссора, в ходе которой сын нанес матери ножевое ранение. Затем молодой человек вызвал медицинских работников, которые констатировали смерть потерпевшей до прибытия помощи. По заключению экспертов, женщина скончалась от проникающего ранения.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
pixabay.com
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