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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самарской области сотрудник УФСИН и адвокат получили взятку в 1,5 млн рублей

28 декабря 2018 10:26
122
В Самарской области сотрудник УФСИН и адвокат получили взятку в 1,5 млн рублей Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Управлением ФСБ России по Самарской области 25 декабря в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий с поличным задержаны сотрудник УФСИН России по Самарской области и адвокат ПАСО, получившие от гражданина, проходящего по уголовному делу по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), денежные средства в размере 1,5 млн рублей за оказание содействия в принятии решения о назначении ему минимального наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

В настоящее время материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Самарской области переданы в СУ СК России по Самарской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Управлением продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причастных к нему лиц.
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