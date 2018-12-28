В Самарской области сотрудник УФСИН и адвокат получили взятку в 1,5 млн рублей

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Управлением ФСБ России по Самарской области 25 декабря в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий с поличным задержаны сотрудник УФСИН России по Самарской области и адвокат ПАСО, получившие от гражданина, проходящего по уголовному делу по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), денежные средства в размере 1,5 млн рублей за оказание содействия в принятии решения о назначении ему минимального наказания, не связанного с реальным лишением свободы.В настоящее время материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Самарской области переданы в СУ СК России по Самарской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.Управлением продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причастных к нему лиц.