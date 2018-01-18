В Самарской области сотрудник Росгвардии в свободное от службы время раскрыл преступление

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Командир роты полиции Сызранского межрайонного отдела вневедомственной охраны – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области майор полиции Владимир Степанов в вечернее время возвращался домой. На улице 50 лет Октября офицер увидел, как из расположенного поблизости продуктового магазина выбежал мужчина. С криками о помощи его преследовала женщина. Мгновенно оценив обстановку, офицер задержал беглеца.Как оказалось, незадолго до этого в торговой точке было совершено открытое хищение алкогольной продукции. Продавец начала преследовать грабителя и выбежала за ним на улицу – скрыться предполагаемому злоумышленнику помешал сотрудник Росгвардии.Майор Степанов вызвал на место происшествия ближайший экипаж вневедомственной охраны. Стражи правопорядка передали ранее судимого 31-летнего жителя Сызрани своим коллегам из полиции. По итогам дальнейшего разбирательства сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».Руководством Управления Росгвардии по Самарской области рассматривается вопрос о поощрении Владимира Степанова, сообщает пресс-служба ведомства.