В Самарской области служебная собака помогла полицейским раскрыть кражу
20 декабря 2017 13:39
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К сотрудникам полиции поступило сообщение о краже, произошедшей в доме одного из сельских поселений Ставропольского района. Осмотрев место происшествия и опросив потерпевшего - хозяина дома 1959 года рождения, полицейские установили, что из его жилища тайно похитили элитные алкогольные напитки в количестве 13 бутылок и дорогостоящий столовый набор, находившийся в дипломате. Общий причиненный ущерб составил 72 тысячи рублей.
Сотрудники полиции выяснили, что в дом злоумышленник проник, разбив окно и вытащив из рамы металлическую решетку, которую он расшатал. С места совершения кражи полицейские изъяли фрагменты стекла, следы рук и следы одежды.
В оперативных мероприятиях участвовала инспектор-кинолог ОМВД России по Ставропольскому району лейтенант полиции Анастасия Косенко со служебной собакой по кличке Шредер. Поисковая собака сразу взяла след, повела полицейских через огороды, улицы и привела к одному из домов села. Как в дальнейшем выяснилось, именно там и находилось похищенное имущество. Подозреваемым в совершении преступления оказался 22-летний житель этого дома.
На допросе молодой человек вину свою признал и полностью раскаялся в содеянном. Предположительно, он узнал от знакомого, что потерпевший хранит в своем жилище коллекцию спиртных напитков и принял решение похитить алкоголь для дальнейшего употребления, а обнаруженные столовые приборы взял, чтобы в дальнейшем продать их. В ходе обыска дома злоумышленника стражами правопорядка была обнаружена и изъята часть спиртного и столовые приборы в дипломате. Несколько бутылок алголя он уже успел употребить. Похищенное возвращено законному владельцу.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемому грозит до 6 лет колонии, сообщает облМВД.
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