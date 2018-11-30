В Самарской области пятеро человек похитили и убили двух мужчин

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Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых местных жителей в возрасте от 26 лет до 31 года.По версии следствия, в ночь с 7 на 8 октября 2017 года обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находились во дворе домов по улице Первомайской в поселке Сургут Сергиевского района. Там у них произошла ссора на бытовой почве с двумя мужчинами, в ходе которой эти мужчины подошли к автомобилю, на котором приехали обвиняемые и стали наносить неустановленным предметом удары по нему. Затем произошла драка, в ходе которой обвиняемые нанесли множественные удары руками и ногами по голове и туловищу своим оппонентам и потребовали возмещения ущерба за поврежденный автомобиль.Потерпевшие ответили отказом, в связи с чем, злоумышленники, применяя физическое насилие, поместили их в указанный выше автомобиль и вывезли в поселок Суходол, где жил пятый обвиняемый. После этого злоумышленники уже впятером продолжили наносить потерпевшим телесные повреждения, от которых они скончались на месте происшествия. На следующий день обвиняемые закопали тела мужчин примерно в 60 метрах от асфальтированной дороги, ведущей в село Лопатино Красноярского района Самарской области.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото pixabay.com