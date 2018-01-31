Я нашел ошибку
Главные новости: 
В первую очередь Владимир Гутенев ознакомился с научными лабораториями научо-исследовательского института прогрессивных технологий ТГУ (НИИПТ).
Владимир Гутенев посетил Тольяттинский государственный университет
В ходе совещания был рассмотрен вопрос о повышении мер безопасности в образовательных организациях Самаркой области.
В Самаре обсудили меры профилактики агрессивного поведения подростков
На площади Славы возле Вечного огня будет организована работа поста Почетного караула.
В Самарской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные 75-летию победы в Сталинградской битве
Приглашаются учащихся 9–11 классов МОУ, ДОД Тольятти и Ставропольского района.
Конкурс "Умники и умницы - 2018" в ПВГУС
Косатка – морское млекопитающее отряда китообразных, семейства дельфиновых.
Ученые научили косатку воспроизводить человеческую речь
МЧС: В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий
МЧС: В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий
Злоумышленник не стал отрицать свою вину и пояснил, что на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение.
Сотрудники Борской полиции задержали мужчину, который украл бензиновый электрогенератор с фирмы, на которой сам работал
В ходе совершенных нападений, члены банды с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением огнестрельного оружия похищали имущество, денежные средства и автомобили потерпевших, после чего выдвигали потерпевшим незаконные требования о п
В Самарской области будут судить банду, которая совершала разбойные нападения на граждан, которых считала наркоторговцами
сегодня  Среда, 31 января, 16:11
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -14 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/01:
USD 56.29
0
EUR 69.54
-0.31
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самарской области продолжается профилактическая акция "Осторожно! Мошенники!"

31 января 2018 13:35
110
В Самарской области продолжается профилактическая акция
В ее рамках в Похвистневском районе провели беседу.

В рамках профилактической акции "Осторожно! Мошенники!", направленной на правовое информирование пожилых людей, сотрудники МО МВД России «Похвистневский» провели беседу в Реабилитационном центре для инвалидов «Доблесть» на тему: «Различные виды мошенничества, или способы распознать преступника».

Слушателям рассказали о таких видах мошенничества, как телефонное, - когда человеку звонит мошенник и, представляясь попавшим в беду родственником, просит, как правило, крупную сумму денег, будто бы для разрешения какой-либо тяжёлой сложившейся ситуации. К сожалению, такие преступления достаточно сложно отследить, поскольку, пока человек узнает, что с его родственником всё в порядке и родной человек никогда не обращался с подобными просьбами, проходит достаточно много времени. И чтобы не «попасться на удочку» к мошеннику, нужно быть бдительными, и следовать простым правилам:

1.Прежде, чем передавать деньги мошеннику, перезвоните вашему родственнику и наверняка, он скажет Вам, что с ним всё в порядке;

2.В ходе разговора с предполагаемым "родственником", спросите у него о каких-то личных данных, которые может знать только член вашей семьи. Например, «На какой адрес переехал дядя Вася?». Настоящий родственник обязательно подтвердит или опровергнет данную информацию в зависимости от её правдивости.

Другой вид мошенничества уже связан с банковскими счетами и картами. Ни для кого не секрет, что зачастую на мобильный телефон приходят различные банковские уведомления и рассылки. Мошенники научились подделывать номер, или имя банка, пришедшего СМС-сообщения. Излюбленное предложение мошенников – это предоставление банком кредита с суперпониженным процентом по выплатам, только позвонить на данный номер необходимо прямо сейчас. В таких случаях, мало того, что законопослушному гражданину предлагают звонить уже на платный номер, но и просят оплатить первоначальный взнос вместе со страховкой, без предъявления паспорта, просто достаточно назвать код, пришедший на телефон. В таких случаях пользователь банковской карты должен помнить:

1.Любую справочную информацию о кредитах и акциях вашего банка Вы можете узнать по бесплатному номеру на обороте банковской карточки;

2.Настоящий банк никогда не запрашивает, каких-либо кодов и последних цифр вашей банковской карты.

В настоящее время абсолютное большинство людей, независимо от возраста, активно пользуется социальными сетями. В этой сфере активировался свой тип мошенников, которые создают копии страниц знакомых, или родственников и пишут, якобы от них сообщение «Я тебе перешлю электронные деньги (например, Оки), ты мне только номер телефона свой скинь и коды, которые тебе на телефон придут». В таком случае следует помнить, что никаких телефонов, кодов и т.п., даже если это пишет мама, отправлять нельзя, а лучше всего позвонить «нуждающемуся» родственнику и лично справиться о его здоровье и благосостоянии.

Ещё один вид интернет-мошенников орудует на территории сайтов бесплатных объявлений. На подобных сайтах люди сами выкладывают номера телефонов, а злоумышленники этим пользуются и под предлогом, приобрести Ваш товар путём перевода денежных средств просят номер Вашей банковской карты. Позже Вам перезванивают и говорят: «Случайно перевёл больше, чем нужно. Лишнее верните обратно. Вот на эту карту». Потерпевший сам, добровольно переводит деньги на счёт преступника. А карты, на которые переводятся денежные средства, также оформлены на подставных лиц, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
31 января 2018  14:18
В ходе совершенных нападений, члены банды с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением огнестрельного оружия похищали имущество, денежные средства и автомобили потерпевших, после чего выдвигали потерпевшим незаконные требования о п
В Самарской области будут судить банду, которая совершала разбойные нападения на граждан, которых считала наркоторговцами
 В ходе совершенных нападений, члены банды с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением огнестрельного оружия похищали имущество,... Закон
302
29 января 2018  19:03
За попытку перебросить на территорию ИК героин самарец на 8 лет лишился свободы
За попытку перебросить на территорию ИК героин самарец на 8 лет лишился свободы
  Закон
243
29 января 2018  16:03
В Сызрани с начала года пресечено 8 случаев браконьерства.
В Сызрани на минувшей неделе возбуждено три уголовных дела за незаконную рыбалку
В Сызрани с начала года пресечено 8 случаев браконьерства.   Закон
675
29 января 2018  14:25
Задержанная – местная жительница, в 2005 году осужденная к 13 годам лишения свободы за сбыт наркотиков, вышла из мест лишения свободы условно – досрочно в июне 2017 года.
В Чапаевске полицейские задержали 70-летнюю наркосбытчицу
Задержанная – местная жительница, в 2005 году осужденная к 13 годам лишения свободы за сбыт наркотиков, вышла из мест лишения свободы условно – досрочно в июне... Закон
401
26 января 2018  18:35
Она заключена под стражу на два месяца.
Самарский суд арестовал девушку из Тольятти, подозреваемую в похищении 4-летнего мальчика в Кинеле
Она заключена под стражу на два месяца.   Закон
379
26 января 2018  16:15
Уголовное дело возбуждено по статье
В Сызрани заключен под стражу мужчина, напавший на фельдшера скорой помощи
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вредя здоровью".  Закон
397
26 января 2018  16:04
Полицейские на протяжении двух недель вели её поиски.
Самарские полицейские нашли мать новорожденного мальчика, брошенного на улице Ставропольской
Полицейские на протяжении двух недель вели её поиски.  Закон
334
Весь список
Происшествия
31 января 2018  14:41
Злоумышленник не стал отрицать свою вину и пояснил, что на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение.
Сотрудники Борской полиции задержали мужчину, который украл бензиновый электрогенератор с фирмы, на которой сам работал
 Злоумышленник не стал отрицать свою вину и пояснил, что на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение.    Происшествия
87
31 января 2018  13:23
На ул. Аэродромной в Самаре столкнулись две вазовских легковушки, пострадал один из водителей Он будет лечиться амбулаторно.
На ул. Аэродромной в Самаре столкнулись две вазовских легковушки, пострадал один из водителей
Он будет лечиться амбулаторно. Происшествия
90
31 января 2018  12:41
На Московском шоссе в Самаре водитель сбил пешехода Тот переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу
На Московском шоссе в Самаре водитель сбил пешехода
Тот переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Происшествия
332
Весь список
Криминал
31 января 2018  13:35
В Самарской области продолжается профилактическая акция
В Самарской области продолжается профилактическая акция "Осторожно! Мошенники!"
В ее рамках в Похвистневском районе провели беседу. Криминал
109
31 января 2018  12:19
В Самаре обнаружили очередной незаконный игровой клуб Организатору грозит лишение свободы на срок до трех лет.
В Самаре обнаружили очередной незаконный игровой клуб
Организатору грозит лишение свободы на срок до трех лет. Криминал
112
31 января 2018  11:52
Тольятти полицейские задержали подозреваемую в посредничестве в передаче взятки в 200 тысяч рублей Деньги были переназначены для прекращения исполнительного производства.
Тольятти полицейские задержали подозреваемую в посредничестве в передаче взятки в 200 тысяч рублей
Деньги были переназначены для прекращения исполнительного производства. Криминал
107
Весь список


Видео
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
289
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
315
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1623
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
520
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
520
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
7023
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3312
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1926
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2365
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2246
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1880
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3500
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный 80-летнему юбилею татарского поэта Гакиля Сагирова
В День полного освобождения Ленинграда от блокады «Молодежка ОНФ» в Самарской области провела акцию «Открытка памяти»
В Самаре состоится акция в поддержку российских спортсменов - участников XXIII зимней Олимпиады
Весь список
Популярное
за сегодня

Житель Жигулевска обманом получил выплату в 100 тысяч рублей

1018

Дальнейшую судьбу склона на площади Славы решат жители города

642

На Московском шоссе в Самаре водитель сбил пешехода

329
за неделю

В Самаре прошел митинг пенсионеров за возвращение льгот

2081

ДТП с участием четырех машин произошло в Самаре на Московском шоссе

1554
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда