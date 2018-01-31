В Самарской области продолжается профилактическая акция "Осторожно! Мошенники!"
31 января 2018 13:35
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В рамках профилактической акции "Осторожно! Мошенники!", направленной на правовое информирование пожилых людей, сотрудники МО МВД России «Похвистневский» провели беседу в Реабилитационном центре для инвалидов «Доблесть» на тему: «Различные виды мошенничества, или способы распознать преступника».
Слушателям рассказали о таких видах мошенничества, как телефонное, - когда человеку звонит мошенник и, представляясь попавшим в беду родственником, просит, как правило, крупную сумму денег, будто бы для разрешения какой-либо тяжёлой сложившейся ситуации. К сожалению, такие преступления достаточно сложно отследить, поскольку, пока человек узнает, что с его родственником всё в порядке и родной человек никогда не обращался с подобными просьбами, проходит достаточно много времени. И чтобы не «попасться на удочку» к мошеннику, нужно быть бдительными, и следовать простым правилам:
1.Прежде, чем передавать деньги мошеннику, перезвоните вашему родственнику и наверняка, он скажет Вам, что с ним всё в порядке;
2.В ходе разговора с предполагаемым "родственником", спросите у него о каких-то личных данных, которые может знать только член вашей семьи. Например, «На какой адрес переехал дядя Вася?». Настоящий родственник обязательно подтвердит или опровергнет данную информацию в зависимости от её правдивости.
Другой вид мошенничества уже связан с банковскими счетами и картами. Ни для кого не секрет, что зачастую на мобильный телефон приходят различные банковские уведомления и рассылки. Мошенники научились подделывать номер, или имя банка, пришедшего СМС-сообщения. Излюбленное предложение мошенников – это предоставление банком кредита с суперпониженным процентом по выплатам, только позвонить на данный номер необходимо прямо сейчас. В таких случаях, мало того, что законопослушному гражданину предлагают звонить уже на платный номер, но и просят оплатить первоначальный взнос вместе со страховкой, без предъявления паспорта, просто достаточно назвать код, пришедший на телефон. В таких случаях пользователь банковской карты должен помнить:
1.Любую справочную информацию о кредитах и акциях вашего банка Вы можете узнать по бесплатному номеру на обороте банковской карточки;
2.Настоящий банк никогда не запрашивает, каких-либо кодов и последних цифр вашей банковской карты.
В настоящее время абсолютное большинство людей, независимо от возраста, активно пользуется социальными сетями. В этой сфере активировался свой тип мошенников, которые создают копии страниц знакомых, или родственников и пишут, якобы от них сообщение «Я тебе перешлю электронные деньги (например, Оки), ты мне только номер телефона свой скинь и коды, которые тебе на телефон придут». В таком случае следует помнить, что никаких телефонов, кодов и т.п., даже если это пишет мама, отправлять нельзя, а лучше всего позвонить «нуждающемуся» родственнику и лично справиться о его здоровье и благосостоянии.
Ещё один вид интернет-мошенников орудует на территории сайтов бесплатных объявлений. На подобных сайтах люди сами выкладывают номера телефонов, а злоумышленники этим пользуются и под предлогом, приобрести Ваш товар путём перевода денежных средств просят номер Вашей банковской карты. Позже Вам перезванивают и говорят: «Случайно перевёл больше, чем нужно. Лишнее верните обратно. Вот на эту карту». Потерпевший сам, добровольно переводит деньги на счёт преступника. А карты, на которые переводятся денежные средства, также оформлены на подставных лиц, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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