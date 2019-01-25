В Самарской области пресекли деятельность наркопритона

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К сотрудникам ОНК МО МВД России «Похвистневский» поступила оперативная информация о том, что местный житель организовал в своем частном доме наркопритон. Мужчина 1957 года рождения систематически предоставлял свое жилье наркозависимым лицам для потребления запрещенных веществ.В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские несколько раз фиксировали факт нахождения в доме в общей сложности 4-х лиц в состоянии наркотического опьянения. Граждане были задержаны сотрудниками наркоконтроля МО МВД России «Похвистневский». Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. По данным стражей правопорядка, мужчина не работает в связи с выходом на пенсию, ранее судим не был.Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, сообщает облМВД.