В Самарской области пресекли деятельность наркопритона
25 января 2019 10:59
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К сотрудникам ОНК МО МВД России «Похвистневский» поступила оперативная информация о том, что местный житель организовал в своем частном доме наркопритон. Мужчина 1957 года рождения систематически предоставлял свое жилье наркозависимым лицам для потребления запрещенных веществ.
В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские несколько раз фиксировали факт нахождения в доме в общей сложности 4-х лиц в состоянии наркотического опьянения. Граждане были задержаны сотрудниками наркоконтроля МО МВД России «Похвистневский». Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. По данным стражей правопорядка, мужчина не работает в связи с выходом на пенсию, ранее судим не был.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, сообщает облМВД.
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