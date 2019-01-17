В Самарской области полицейские выявили факт легализации более трех миллионов рублей, полученных от продажи наркотиков

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Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области, совместно с коллегами ОМВД России по Волжскому району в мае 2018 года на автодороге в Волжском районе Самарской области по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств задержали 43-летнюю местную жительницу. В ходе досмотра автомобиля, в котором в качестве пассажира передвигалась задержанная, полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство «героин» массой 50, 2 грамма, что является крупным размером.Во время оперативных мероприятий, по местам временного проживания задержанной, расположенным на территории Самары и Сызрани, полицейские так же обнаружили и изъяли героин в крупных размерах, общей массой около 250 грамм.Были возбуждены 4 уголовных дела, которые впоследствии объединены в одно производства. Подозреваемая арестована.В ходе расследования возбужденных уголовных дел установлено, что в течение нескольких месяцев женщина сбывала наркотическое средство бесконтактным способом на территории Самарской области. Наркотики она заказывала через Интернет в различных регионах России. Кроме того, полицейские установили, что с целью придания правомерного вида пользованию денежными средствами, полученными от продажи наркотиков, подозреваемая использовала банковские карты своих знакомых.Таким образом, подозреваемая легализовала 3 миллиона 359 тысяч рублей. По факту легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.