В Самарской области полицейские выявили факт легализации более трех миллионов рублей, полученных от продажи наркотиков
17 января 2019 09:29
65
Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области, совместно с коллегами ОМВД России по Волжскому району в мае 2018 года на автодороге в Волжском районе Самарской области по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств задержали 43-летнюю местную жительницу. В ходе досмотра автомобиля, в котором в качестве пассажира передвигалась задержанная, полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство «героин» массой 50, 2 грамма, что является крупным размером.
Во время оперативных мероприятий, по местам временного проживания задержанной, расположенным на территории Самары и Сызрани, полицейские так же обнаружили и изъяли героин в крупных размерах, общей массой около 250 грамм.
Были возбуждены 4 уголовных дела, которые впоследствии объединены в одно производства. Подозреваемая арестована.
В ходе расследования возбужденных уголовных дел установлено, что в течение нескольких месяцев женщина сбывала наркотическое средство бесконтактным способом на территории Самарской области. Наркотики она заказывала через Интернет в различных регионах России. Кроме того, полицейские установили, что с целью придания правомерного вида пользованию денежными средствами, полученными от продажи наркотиков, подозреваемая использовала банковские карты своих знакомых.
Таким образом, подозреваемая легализовала 3 миллиона 359 тысяч рублей. По факту легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
16 января 2019 16:51
Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Закон
341
16 января 2019 16:08
Руководителей управления 46-го ЦНИИ Минобороны обвиняют в мошенничестве в составе организованной преступной группы. По версии следствия, при выполнении... Закон
260
16 января 2019 14:57
Тело женщины с признаками насильственной смерти. Каких либо признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Закон
232
16 января 2019 09:40
Он задолжал свыше 50 тысяч рублей. Закон
183
15 января 2019 21:19Октябрьский райсуд Самары продлил срок ареста Светлане Моравской ещё на 2 месяца
Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Закон
561
15 января 2019 17:15
Все обнаруженное ведомством имущество экс-главы Серпуховского района оценивается в 10 млрд рублей. Закон
349
15 января 2019 16:55
В мошенничестве подозревают сотрудников компании «Русская академия развлечений». Закон
305
Происшествия
17 января 2019 09:49
Полиция просит обращаться располагающих информацией. Происшествия
30
16 января 2019 23:10
На записи видно, как педагог выбивает предметы из рук школьницы и дает ей пощечину. Происшествия
379
16 января 2019 15:15
Максимальное наказание, которое грозит женщине, лишение свободы на срок до двух лет. Происшествия
234
Криминал
17 января 2019 09:29
Наркотики подозреваемая заказывала через Интернет. Криминал
58
16 января 2019 21:33
Капитан корабля рассказал, что все пленённые живы, условия их содержания приемлемые. Криминал
292
16 января 2019 13:57
Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Криминал
287
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
549
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
723
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
932
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
837
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1125
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
751
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1528
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1333
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1685
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2057
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2256
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3481
Мероприятия