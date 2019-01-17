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В Самарской области полицейские выявили факт легализации более трех миллионов рублей, полученных от продажи наркотиков

17 января 2019 09:29
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В Самарской области полицейские выявили факт легализации более трех миллионов рублей, полученных от продажи наркотиков Наркотики подозреваемая заказывала через Интернет.
Наркотики подозреваемая заказывала через Интернет.

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области, совместно с коллегами ОМВД России по Волжскому району в мае 2018 года на автодороге в Волжском районе Самарской области по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств задержали 43-летнюю местную жительницу. В ходе досмотра автомобиля, в котором в качестве пассажира передвигалась задержанная, полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство «героин» массой 50, 2 грамма, что является крупным размером.

Во время оперативных мероприятий, по местам временного проживания задержанной, расположенным на территории Самары и Сызрани, полицейские так же обнаружили и изъяли героин в крупных размерах, общей массой около 250 грамм.

Были возбуждены 4 уголовных дела, которые впоследствии объединены в одно производства. Подозреваемая арестована.

В ходе расследования возбужденных уголовных дел установлено, что в течение нескольких месяцев женщина сбывала наркотическое средство бесконтактным способом на территории Самарской области. Наркотики она заказывала через Интернет в различных регионах России. Кроме того, полицейские установили, что с целью придания правомерного вида пользованию денежными средствами, полученными от продажи наркотиков, подозреваемая использовала банковские карты своих знакомых.

Таким образом, подозреваемая легализовала 3 миллиона 359 тысяч рублей. По факту легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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