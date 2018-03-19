В Самарской области ограбили пенсионерку-сотрудницу службы связи на 69 тысяч рублей
19 марта 2018 12:25
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В ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение от местной жительницы 1957 года рождения, которая рассказала о том, что у нее похитили денежные средства. Сумма ущерба, причиненного организации связи, в которой работает потерпевшая, составила 69 тысяч рублей.
Как следует из собранных полицейскими материалов, женщина, находясь при исполнении служебных обязанностей, отправилась на одну из улиц поселения, имея при себе денежные средства. Когда она проходила мимо заброшенных зданий, на нее напали трое неизвестных, двое их которых толкнули пенсионерку в снег и удерживали, а третий выхватил сумку из рук. Один из злоумышленников прикрывал лицо шапкой, а другие были в черных масках.
После совершения преступления нападавшие побежали от населенного пункта в сторону автодороги, где их ждал приятель на автомобиле. По пути один из подозреваемых проверил содержимое сумки и, взяв деньги, выкинул ее в снег. Сев в автомашину, злоумышленники скрылись с места происшествия.
Злоумышленники были задержаны стражами правопорядка по месту жительства. Ими оказались двое ранее не судимых молодых людей 1995 года рождения, юноша 1998 года рождения и ранее судимый за кражу местный житель 1998 года рождения. Подозреваемые были доставлены в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.
Сотрудники полиции установили, что похищенные деньги предполагаемые преступники поделили, вещи, которые были надеты на них, выбросили. Автомобиль, на котором они скрылись с места происшествия, изъят и помещен на специализированную автостоянку. При проведении обыска у одного из злоумышленников изъята часть украденных денежных средств, у другого - автозапчасти для машины, которые он купил на похищенные деньги. Двое подозреваемых успели потратить денежные средства на собственные нужды.
Молодые люди пояснили, что совершение преступления планировалось с 2017 года, и, так как один из них был должен приятелю денег, они решили пойти на ограбление. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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