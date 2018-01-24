В Самарской области незаконно легализовали 12 миллионов рублей

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В 2016 году сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий задержаны восемь человек, подозреваемых в сбыте наркотических средств на территории Самарской области посредством интернет-магазина. По данному факту в декабре 2016 года Главным следственным управлением регионального ГУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Задержанным была избрана мера пресечения в виде ареста.В ходе расследования данного уголовного дела, установлено, что двое подозреваемых – 31-летний и 35-летний жители Саратовской области, в период существования интернет-магазина открыли счета в различных платежных системах, на которые потребители наркотических средств перечисляли денежные средства. С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, злоумышленники, путем транзакций, переводили деньги, на другие счета и в последующем их обналичивали. Таким образом, подозреваемые легализовали денежные средства на общую сумму более 12 миллионов рублей.В настоящее время следователями Главного следственного управления ГУ МВД области возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до семи лет.