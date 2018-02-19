В Самарской области недавно освободившийся грабитель вырвал телефон из рук девочки
19 февраля 2018 11:43
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В дежурную часть МО МВД России «Богатовский» поступило заявление от родителей несовершеннолетней девочки. Женщина 1979 года рождения сообщила, что несколько минут назад ее дочь прогуливалась по центру села Богатое, к ней подошел неизвестный мужчина и вырвал из рук мобильный телефон, после чего скрылся. Причиненный ущерб был оценен в 4 тысячи рублей.
По прибытии на место происшествия сотрудники уголовного розыска опросили ребенка, составив фоторобот злоумышленника по описанию и, предположив, что подозреваемый не мог далеко уйти, начали объезжать ближайшие улицы. На одной из улиц села оперативники обратили внимание на прохожего, который по приметам был схож с разыскиваемым. Мужчина, заметив служебную машину, резко остановился, и, заметно нервничая, не смог ответить ни на один вопрос, заданный полицейскими.
Оперативники доставили гражданина в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе допроса задержанный сознался в содеянном и рассказал сотрудникам полиции, что недавно вернулся с мест лишения свободы и пока не смог трудоустроиться. Злоумышленник планировал, что похищенное средство связи он продаст, а вырученные деньги потратит на еду и приобретение спиртного. Подозреваемым оказался безработный житель соседнего района 1984 года рождения, ранее неоднократно судимый за аналогичные противоправные деяния.
В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Похищенный сотовый телефон изъят и возвращен законной владелице. Ведется следствие.
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