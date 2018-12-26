В Самарской области нашли наркопритоны

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Сотрудники органов внутренних дел Самарской области проводят работу, направленную на выявление притонов и мест сбыта наркотиков, а также на задержание лиц, подозреваемых в распространении наркотических средств.В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия, сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области при проверке оперативной информации, совместно с ОНК МО МВД России "Кинельский" в городе Кинель, за употребление наркотических веществ был задержан хозяин квартиры 1974 года рождения и его знакомый 1981 года рождения, изъят один шприц и отрезок бумаги. Медицинским освидетельствованием, у задержанных установлен факт употребления наркотических средств.Также в ходе проверки информации по факту возможного притоносодержания в пгт. Рощинский Волжского района Самарской области сотрудниками регионального отдела наркоконтроля задержаны хозяин 2000 года рождения и двое его знакомых: 1998 года рождения и 1994 года рождения. Задержанные пояснили, что находятся в помещении с целью изготовления и употребления наркотических средств. Медицинским освидетельствованием у всех установлен факт наркотического опьянения, сообщает облМВД.